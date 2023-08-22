НАШ ШОУБИЗ
21:00, 22 августа 2023
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«Она хотела рожать»: Евгений Петросян заставил жену сделать аборт

«Она хотела рожать»: Евгений Петросян заставил жену сделать аборт

© freepik

Когда-то Евгений Петросян и Елена Степаненко считались самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Однако несколько лет назад знаменитости развелись. На данный момент юморист воспитывает сына от Татьяны Брухуновой. Как выяснилось, у Петросяна мог быть еще один ребенок.

В далеком прошлом Степаненко забеременела от Евгения. Беременность юмористки совпала с новогодними корпоративами, когда «деньги мешками сыпались». Петросян решил, что рождение ребенка сейчас будет некстати. Приняв волевое решение, он отправил избранницу на аборт.

«Она сделала аборт, но потом сильно раскаивалась по этому поводу. Вымаливала у Господа прощение», — рассказал режиссер Анатолий Демидов.

Спустя годы юмористы все же захотели стать родителями. Однако зачать ребенка им так и не удалось.

Источник фото:freepik
Источник:kp.ru
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