«Она больше не в России»: Ксения Бородина указала уехавшей Яне Трояновой на ее место

Ксения Бородина высказалась об уехавшей Яне Трояновой, место которой она заняла, об этом сообщает Газета.Ru.

Накануне стало известно, что Бородина стала ведущей нового сезона телепроекта «Последний герой». До нее несколько сезонов шоу вела Яна Троянова. Однако в 2022 году телеведущая уехала из России и потеряла работу.

В соцсетях Бородина набросилась на подписчицу, которая заметила, что Троянова хорошо справлялась со своей ролью на проекте.

«Она больше не в России, свято место пусто не бывает. Каждый сделал свой выбор, где он хочет жить и работать, поэтому ваше мнение конечно замечательное, но уже поздновато его высказывать. Раньше надо было», — отметила звезда «Дома-2».

При этом Ксения отметила, что ей тяжело было решиться на участие в телепроекте. Она заявила, что вышла из зоны комфорта.

«Я пошла на свой страх. Не хотела оставлять детей без своего контроля. Но трезвой головой понимаю, что это моя работа, мое развитие. Что нельзя теперь всегда от всего отказываться. Я решила рискнуть и не жалею об этом», — рассказала Бородина.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина попала в серьезные неприятности.