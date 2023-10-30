Он задыхается: 91-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная помощь врачей

Отцу поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова вызвали скорую помощь. Пятый канал сообщает о том, что у 91-летнего Бедроса Киркорова ухудшилось самочувствие.

По данным источника, мужчине стало плохо, он испытывает проблемы с дыханием и начал задыхаться. Ранее врачи рекомендовали Бедросу воздержаться от посещения публичных мероприятий, где он часто появлялся в компании сына.

Напомним, что ранее СМИ уже писали о проблемах со здоровьем у отца артиста. Предполагается, что у Киркорова-старшего могут быть проблемы с сердцем, так как журналисты заметили его в отделении кардиологии.

Также в СМИ была информация о том, что Бедросу Киркорову стало плохо из-за приступа астмы. Врачи оказали отцу Киркорова необходимую помощь и посоветовали при рецидиве обратиться в поликлинику.

Ранее мы писали о том, что 83-летняя Голубкина больше не может ходить.