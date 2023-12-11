«Он впадал в такое безумие»: Айза вспомнила, как однажды ей пришлось «спасать жизнь» Гуфа

Айза на «Тревожном подкасте» вспомнила, как боролась за ментальное здоровье экс-мужа Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф.

«В последние разы, когда он впадал в такое безумие, я 24/7 была на телефоне с его сестрой, врачами, со всеми, кто рядом с ним, в попытках его усыпить, уложить. Это было состояние суперконтроля, когда ты уже не чистишь зубы, не ешь, ничего не делаешь, только сидишь с телефоном в руках, пытаешься спасти его жизнь», – рассказывает блогерша.

Звезда добавила, что за все годы совместной жизни с Гуфом она и не подозревала о его проблемах с психикой. Как утверждает Айза, во время брака с рэпером ей пришлось официально снять его с психиатрического и наркологического учета, чтобы тот смог получить права.

Блогерша отмечает, что первый срыв Долматова на публике случился уже после рождения их сына. Мальчик тогда был на Бали вместе с папой, и Айза настолько сильно переживала за безопасность малыша, что вернула его в Москву.

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