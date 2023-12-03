«Он не секси»: Айза предложила «отменить» Александра Петрова из-за внешности
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Айза вышла на связь с подписчиками в соцсетях. Блогерша поделилась впечатлениями после просмотра сериала «Слово пацана» и отметила привлекательность сыгравших в проекте актеров.
Также экс-супруга Гуфа предложила убрать из кино Александра Петрова из-за его внешности.
«Еще у меня появилась офигенная идея. Мы убираем Александра Петрова отовсюду. Он не секси, он некрасивый. Не знаю, как он играет. Я не интересовалась этим, но те вырезки, которые видела, мне не понравились. А вот эти парни... Боже», – заявила она.
Девушка призналась, что пыталась найти красивое фото 34-летнего Александра Петрова, однако у нее ничего не вышло. Айза подчеркнула, что ей хочется видеть в кино «красивые здоровые лица», отметив в новом сериале 33-летнего Ивана Янковского.
«Знаю, что не очень круто оценивать по внешности, потому что на вкус и цвет фломастеры разные. Но я свое мнение высказываю», – добавила блогерша.
Более того, Айза призвала вернуть на экраны «красавцев, как Брэд Питт в молодости». Девушке хочется видеть в кино «общепризнанную красоту».
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