«Он не секси»: Айза предложила «отменить» Александра Петрова из-за внешности

Айза вышла на связь с подписчиками в соцсетях. Блогерша поделилась впечатлениями после просмотра сериала «Слово пацана» и отметила привлекательность сыгравших в проекте актеров.

Также экс-супруга Гуфа предложила убрать из кино Александра Петрова из-за его внешности.

«Еще у меня появилась офигенная идея. Мы убираем Александра Петрова отовсюду. Он не секси, он некрасивый. Не знаю, как он играет. Я не интересовалась этим, но те вырезки, которые видела, мне не понравились. А вот эти парни... Боже», – заявила она.

Девушка призналась, что пыталась найти красивое фото 34-летнего Александра Петрова, однако у нее ничего не вышло. Айза подчеркнула, что ей хочется видеть в кино «красивые здоровые лица», отметив в новом сериале 33-летнего Ивана Янковского.

«Знаю, что не очень круто оценивать по внешности, потому что на вкус и цвет фломастеры разные. Но я свое мнение высказываю», – добавила блогерша.

Более того, Айза призвала вернуть на экраны «красавцев, как Брэд Питт в молодости». Девушке хочется видеть в кино «общепризнанную красоту».

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