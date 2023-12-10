«Он может уничтожить»: Александра Ребенок высказала все, что думает о Богомолове

Александра Ребенок честно рассказала про опыт работы с режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщает издание «Собака».

Одной из самых выдающихся работ актрисы стала роль в сериале «Кеша должен умереть».

«За нужную Константину Юрьевичу манеру актерского существования он всегда сражается и даже может уничтожить, если ты ее не понимаешь и не можешь ни эмоционально, ни физически дотянуть до того уровня, на котором он хочет рассказать ту или иную историю», – заявила звезда.

Однако, как утверждает Александра Ребенок, все артисты восторгаются Богомоловым. Когда девушка впервые пришла на спектакль «Идеальный муж», она смеялась во весь голос.

Актриса отметила, что потом весь вечер думала о Контантине Богомолове, а через несколько дней лично познакомилась с постановщиком.

«Так бывает, когда ты много думаешь о чем-то, а потом оно раз! – и прилетает к тебе в реальности, так что я сразу подскочила и помчалась на эту встречу», – заключила Ребенок.

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