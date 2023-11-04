Ольга Орлова назвала дочку «смешариком» после одного ее забавного поступка

Певица Ольга Орлова показала фанатам в соцсетях, как провела вечер с дочкой. Во время съемки видео девочка впервые попробовала банан.

Пока малышка наслаждалась сладостью, Орлова хвалила ее. В какой-то момент артистка даже назвала ребенка «смешариком». При этом несколько месяцев назад девочка в первый раз съела кусочек яблока. Этот фрукт ей тоже понравился.

По словам телеведущей, дочь уже пытается вставать, схватив ее за руку. Кроме того, малышка может сама держать бутылочку, а в начале августа она поднялась на четвереньки и начала ползти.

Напомним, Ольга Орлова родила дочку 6 февраля 2023 года. Отцом ребенка стал предприниматель Валерий Маслов.

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