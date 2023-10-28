Ольга Науменко разочаровалась, увидев на съемках «Иронии судьбы» этого актера

Во время съемок культового фильма «Ирония судьбы» Ольга Науменко разочаровалась выбором актера на роль Жени Лукашина. Об этом сообщает Киноафиша.

Так, на пробах артистка играла вместе с Олегом Далем и была уверена, что именно он исполнит роль ее жениха. Однако режиссер неожиданно решил подкинуть ей Андрея Мягкова, которого обожали многие советские женщины. Только вот Науменко явно не была фанаткой актера.

Более того, по словам знаменитости, ее экранный избранник ужасно целовался. Ольга призналась в этом во время очередного интервью. К тому же сам Андрей Мягков был очень стеснительным человеком, из-за чего работать с ним было нелегко.

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