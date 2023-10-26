Поющая телеведущая Ольга Бузова воссоединилась с бывшим возлюбленным Давидом Манукяном. Правда, произошло это на съемочной площадке нового шоу только в качестве коллег. Рэпер и артистка встретились по работе. Об этом сообщает Super.ru.

Напомним, что Бузова и Манукян громко расстались больше двух лет назад. Знаменитости после разрыва старались не встречаться друг с другом. Они приходили на мероприятия в разное время и на съемках тоже не пересекались. Но недавно звездам все же суждено было оказаться на одной площадке. Они встретились на шоу, съемки которого проходят в Китае.

Ольга стала ведущей программы «Сокровища императора» вместе с Михаилом Галустяном. А Дава (псевдоним Давида Манукяна) будет участником. Победитель шоу получает приз в размере одного миллиона юаней (или 14 миллионов рублей).

Отмечается, что Манукян соревновался в нелепом костюме лягушки. Но ему помог Филипп Киркоров, который согласился нарядиться пандой. Пока нет подробностей встречи бывших возлюбленных и реакции Бузовой на бывшего избранника.

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