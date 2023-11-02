Ольга Бузова поправилась на 20 кг для новой роли: как теперь выглядит певица

Поющая телеведущая Ольга Бузова часто демонстрирует в личном блоге свое подтянутое тело. Артистка предпочитает следить за питанием и заниматься спортом. Однако ради карьеры иногда она готова отказаться от красивой фигуры, что и произошло на съемках нового фильма, в котором она приняла участие.

Телеканал ТНТ опубликовал кадры из перезапуска комедии «Иван Васильевич меняет профессию», где Бузова сыграла жену управдома Бунши вместо Натальи Крачковской. На этих снимках Ольгу буквально не узнать: у нее два подбородка, большие щеки и нос, а также складки. Для этой роли звезде «Дома-2» пришлось набрать минимум 20 кг.

Однако поклонники леди Бу могут выдохнуть, ведь на самом деле она не поправилась по-настоящему. Изменить лицо и фигуру Бузовой удалось при помощи пластического грима, который довольно часто используют в кинематографе и театре. Так что Ольга от перевоплощения не пострадала. А оценить ее актерскую игру можно будет уже совсем скоро. Вероятно, как и фильм «СамоИрония судьбы», эту ленту от комиков и артистов стоит ждать к Новому году.

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Источник: kp.ru.