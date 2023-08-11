Оконфузилась на камеру: в Сети появилось видео с беззубой невесткой Наташи Королевой

Невестка певицы Наташи Королевой вновь спровоцировала разговоры о себе в Сети. Поклонники стали обсуждать экс-стриптизершу Мелиссу после нового видео, опубликованного Архипом Глушко. На нем девушка наслаждалась компанией своего жениха, однако в какой-то момент случайно оконфузилась.

Танцовщица до последнего пыталась скрыть изъян в своей внешности, но все-таки ничего не вышло. Поддавшись эмоциям, Мелисса улыбнулась и продемонстрировала пустоту в том месте, где должен быть передний зуб. Как именно потеряла резец, она не рассказала. Но пользователи уже активно обращаются к Королевой с просьбами вставить невестке имплант.

Напомним, что сама певица не особо изначально была довольна выбором сына. Им с мужем не нравилось, чем занималась будущая жена Архипа. Именно поэтому они потребовали, чтобы девушка бросила свою профессию, и ей пришлось подчиниться. Теперь Королева старается не лезть в личную жизнь молодого человека, так как считает, что только ему решать, с кем связывать жизнь.

К слову, Архип делился, что его чувства к Мелиссе хоть и сильны, но брать ее в жены он пока не готов. Парень хочет сосредоточиться на себе и карьере. А вот его невеста, напротив, только и ждет, когда наденет кольцо на безымянный палец и родит ребенка.

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