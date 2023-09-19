Оказался на помойке: как сейчас живет отец ведущего шоу «Такси»

Стало известно, как живет отец ведущего шоу «Такси», об этом сообщает Киноафиша. Телеведущий Алексей Куличков прославился в нулевые благодаря шоу «Такси». Он ездил по городу и проводил викторину для своих пассажиров. За правильные ответы Кулчиков не только бесплатно довозил до конечной точки, но и платил участникам деньги.

В то время отец телеведущего вел совсем другой образ жизни. Мужчина устраивал регулярные попойки с друзьями и вскоре стал жить на помойке. Куличков отказывался помогать отцу, хотя в то время был при деньгах и на пике своей популярности.

Отец телеведущего несколько раз приходил на ток-шоу, чтобы потребовать от сына приобрести ему жилье. В итоге Куличков рассказал, что подумает над предложением отца. Однако три года назад мужчину снова обнаружили живущим рядом с помойкой. Звездный сын так и не помог ему с жильем.

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