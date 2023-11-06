Огромные деньги и молодая жена: сын Александра Градского рассказал правду об умершем отце

Сын музыканта Александра Градского Даниил рассказал о финансах, болезнях и последней жене отца Марине Коташенко. Он признался, что у его знаменитого родственника были огромные доходы.

Когда Градский лежал в больнице с 65% поражения легких, за ним ухаживала сиделка. При этом Коташенко за четыре месяца навестила его всего четыре раза и один раз оставалась на ночь.

Как подчеркнул Даниил, их брак был зарегистрирован выездным ЗАГСом в больнице. Позже Градский на больничной кровати приезжал на шоу «Голос» и продолжал работать.

«Папа всегда есть и будет самый высокооплачиваемый человек в рамках этого проекта и возможно, всего нашего телевидения. Он действительно за свои услуги получал большие деньги», - признался Градский-младший в интервью aif.ru.

Сейчас сын музыканта пытается выяснить, сколько денег в итоге присвоила себе Коташенко. В прошлом году ее ограбили на 100 миллионов рублей, но, вероятно, денег у нее было гораздо больше. Вдова Градского живет в огромном доме, который обслуживают несколько работников. Ее дети учатся в элитной школе. При этом она не работает.

«Это не похоже на поведение человека, которого ограбили. Вряд ли 90% жителей России могут позволить себе уровень жизни Марины Владимировны». — сказал Даниил.

Ранее в Москве прошел судебный процесс, который поставил точку в спорах вокруг имущества покойного Градского. Имущество досталось двум его старшим детям, двум младшим и вдове Марине Коташенко. При этом третья жена, Ольга Градская, осталась без доли в наследстве. Старшим детям Даниилу и Марии достался шикарный загородный дом Градского с бассейном, парком и домом для прислуги.