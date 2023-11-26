Оголила стройные ноги: Ольга Серябкина поразила фанатов откровенной фотосессией на пляже

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина выложила свежую публикацию в соцсетях. Девушка позировала перед камерой в открытом купальнике.

Сейчас 38-летняя артистка отдыхает в Дубае. Серябкина решила поделиться с подписчиками солнечными кадрами и заодно показать стройную фигуру. Ольга снялась на пляже в фиолетовом бикини, состоящем из топа без косточек и с завязками на шее и V-образных стрингов.

Девушка предстала перед камерой в различных позах. На одном из фото она сидит на песке с согнутыми ногами и отведенными назад руками. Кроме того, Серябкина продемонстрировала обнаженные ягодицы, повернувшись вполоборота.

Певицы убрала волосы в низкий пучок, надела черные солнцезащитные очки, а на губы нанесла розовую помаду. Фанаты засыпали знаменитость комплиментами в комментариях.

«Шикарная!», «Оля жарче этого опаленного солнцем песка», «Ну что тут можно написать, это просто богиня», – отмечают пользователи Сети.

Ранее мы писали, из-за чего беременной Анне Старшенбаум пришлось срочно уехать из города.