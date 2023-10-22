Хирурги помочь не смогут: Таисия Повалий стала жертвой косметолога

Певица Таисия Повалий призналась, что столкнулась с серьезными проблемами после некачественной косметологической процедуры. Она уже продолжительное время борется с последствиями введения биополимерного геля.

Как пояснила артистка, процедура была выполнена в те годы, когда о гиалуроновой кислоте еще никто не знал. Тогда многие женщины в надежде на восстановление красоты и молодости стали колоть опасное вещество, не зная, что вывести полимерный гель из-под кожи невозможно.

В результате со временем Повалий стала замечать, что одна щека выглядит больше другой. Как пояснили врачи, асимметрия лица появилась из-за разного количества препарата, введенного когда-то косметологом. При этом исправить ситуацию невозможно даже хирургическим путем, так как полимерный гель сросся с мышцами.

«Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима», - приводит mk.ru слова певицы.

Вместе с тем, неудачный опыт прошлых лет не испугал Повалий, и она по-прежнему посещает косметологов, но использует только проверенные средства. В следующем году звезде исполнится 60 лет, и она не скрывает, что хочет выглядеть к этой дате молодо и красиво.

«Я решила, что 60 лет буду праздновать большим концертом. Надеюсь, все получится», - заключила певица.

Ранее мы писали, что 37-летняя певица Глюкоза совсем не изменилась с годами. И дело тут не в хорошей генетике, а благодаря косметологам. Артистка исправила нос, колет ботокс в лоб и «подкалывает» скулы. Кроме того, она сделала контурную пластику малярных мешков, считает пластический хирург.