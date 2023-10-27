Одежда висит, живота нет: Игорь Николаев поразил публику видом после операции

Певец Игорь Николаев появился в зале Московской консерватории с дочерью и женой. Там подводились итоги конкурса на лучшее исполнение цикла пьес на фортепиано. Артист лично наградил 13-летнюю победительницу. В Сети обратили внимание на внешний вид исполнителя.

Николаев был одет в белый пиджак и черную рубашку. Еще недавно поклонники критиковали певца за лишний вес – фанаты писали о выпирающем животе у композитора.

Теперь от него не осталось и следа. Одежда висела на музыканте, как будто ее требовалось подогнать по фигуре, пишет сайт «7Дней.ru».

Это первое публичное мероприятие, которое он посетил после операции.

Ранее Николаев опубликовал фото с друзьями во время застолья дома. Он был одет в серую толстовку с надписью «The Beatles», улыбался и хорошо выглядел.