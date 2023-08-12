Очень жесткий и безжалостный: каким запомнился Владимир Меньшов его коллегам

Актер Федор Лавров рассказал о том, каким был его коллега Владимир Меньшов. Он часто бывал в гостях у семьи, но скончался 5 июля 2021 года.

Откровения Лаврова могут шокировать: по его словам, артист был безжалостным со студентами, «очень жестким» и своенравным. Вспоминая об ушедшем из жизни актере, он называет его Дядя Володя, Владимир Валентинович.

«… Умел быть очень строгим. Я и от его студентов это не раз слышал. А иногда - даже безжалостным», - сказал Лавров.

Он отметил, что знаменитость бывало сложно в чем-то переубедить. Иногда Меньшов «рубил с плеча». Но при всех отрицательных качествах он обладал уникальным чувством юмора.

На съемках «Ивановых» своими шутками Меньшов довел Лаврова до слез.

«На площадке я хохотал до слез, когда дядя Володя что-то рассказывал», - вспоминает друг.

Он до сих пор не устает удивляться, насколько Меньшов был «очень жестким» и вместе с тем обладал «божественным чувством юмора» и душевностью.