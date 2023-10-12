«Очень красиво»: актер Кирилл Сафонов сделал неожиданное признание о трагедии в Израиле

Актер Кирилл Сафонов восхитился народом Израиля, об этом пишет StarHit.

Недавно в соцсетях об обстановке в Израиле высказывалась супруга актера Кирилла Сафонова Саша Савельева. Она рассказывала, что все в стране по разному реагируют на обстрелы со стороны Палестины — кто-то выкладывает страшные кадры с жертвами, кто-то проводит все время за новостями.

На днях о ситуации высказался и сам Кирилл Сафонов, хранивший до этого молчание. По словам артиста, он гордится и восхищен народом Израиля.

«Если бы видели, что сейчас происходит внутри Израиля, с его народом — это очень красиво!.. Если на секунду забыть всю боль и скорбь — это очень красиво! Мне сложно это передать, но… этот народ не победить. Это не теорема, это — аксиома!» — заявил он.

Напомним, Кирилл Сафонов и Саша Савельева уехали из России еще в мае 2022 года. У актера в Израиле живет родня, он сам не раз признавался, что давно получил второе гражданство.

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