НАШ ШОУБИЗ
13:00, 12 октября 2023
1 мин.

«Очень красиво»: актер Кирилл Сафонов сделал неожиданное признание о трагедии в Израиле

«Очень красиво»: актер Кирилл Сафонов сделал неожиданное признание о трагедии в Израиле

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Кирилл Сафонов восхитился народом Израиля, об этом пишет StarHit.

Недавно в соцсетях об обстановке в Израиле высказывалась супруга актера Кирилла Сафонова Саша Савельева. Она рассказывала, что все в стране по разному реагируют на обстрелы со стороны Палестины — кто-то выкладывает страшные кадры с жертвами, кто-то проводит все время за новостями.

На днях о ситуации высказался и сам Кирилл Сафонов, хранивший до этого молчание. По словам артиста, он гордится и восхищен народом Израиля.

«Если бы видели, что сейчас происходит внутри Израиля, с его народом — это очень красиво!.. Если на секунду забыть всю боль и скорбь — это очень красиво! Мне сложно это передать, но… этот народ не победить. Это не теорема, это — аксиома!» — заявил он.

Напомним, Кирилл Сафонов и Саша Савельева уехали из России еще в мае 2022 года. У актера в Израиле живет родня, он сам не раз признавался, что давно получил второе гражданство.

Ранее мы писали о том, что Ирина Безрукова сообщила о замужестве спустя 8 лет после развода.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#новости шоу-бизнеса
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.