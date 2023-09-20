«Очень большие проблемы»: Киркоров не смог скрыть изуродованное пластикой тело

Певица Слава выступила с публичным заявлением на фоне силиконового скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Она раскрыла тайну ярого защитника врача Филиппа Киркорова. По ее словам, звездный доктор изуродовал и исполнителя хита «Цвет настроения синий», просто он об этом предпочитает умалчивать.

В личном блоге артистка вышла на связь с поклонниками и призналась, что до сих пор не понимает, по какой причине ее коллега пытается защищать Хайдарова. Она призвала Филиппа быть честным и показать всем свою левую руку. Слава заверила, что точно знает об осложнениях после очередной операции, с которыми столкнулся вокалист. Она также сообщила, что исправлять ошибки Хайдарова Киркоров ходит к другому специалисту.

«Я не скажу, к какому врачу он ходит, меня попросили не говорить об этом. У него с рукой, насколько я знаю, очень большие проблемы», - поделилась певица.

Не так давно исполнитель действительно появлялся на публике с перевязанной левой рукой, но никак это не комментировал. На последних же фото в Сети Филипп уже был без бинтов. К слову, отвечать на призыв Славы рассказать о том, что случилось с его телом, артист тоже не спешит.

Напомним, что Филипп Киркоров продолжает защищать Тимура Хайдарова, даже несмотря на то, что на него подали жалобы уже десятки бывших клиенток.

Ранее стало известно, почему пластическую операцию Киркорова на животе назвали смертельно опасной.

Источник: личный блог певицы Славы в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)