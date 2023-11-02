«Очень болит в груди»: раскрыты подробности состояния тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Модель Анна Заворотнюк впервые за долгое время не проигнорировала вопрос, связанный со здоровьем матери, и рассказала, как она себя чувствует. По словам блогера, Анастасия Заворотнюк сейчас очень сильно болеет.

Члены семьи звезды «Моей прекрасной няни» вот уже пять лет скрывают, что на самом деле происходит с артисткой. Еще в 2019 году ей поставили страшный диагноз – глиобластома. И с того момент она перестала появляться на публике, поэтому сейчас даже неизвестно, как она выглядит.

Дочь Заворотнюк время от времени поднимает тему болезни мамы в личном блоге, но все-таки предпочитает подробности не раскрывать. Впрочем, недавно в разговоре с поклонниками Анна не выдержала и кое-какую информацию поведала. К сожалению, новости далеко не радостные. Несмотря на то, что несколько месяцев назад актрису выписали из дорогостоящей элитной клиники, состояние ее по-прежнему тяжелое.

«Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», - призналась модель в социальной сети.

Напомним, что Анна Заворотнюк уже больше года живет не в России, а в ОАЭ, куда перебралась вместе с мужем. За это многие поклонники ее осудили, ведь она таким образом оставила больную мать одну. Но блогер все равно продолжает прилетать в Москву и навещать семью. Иногда она даже остается на несколько месяцев.

Ранее известная индийская актриса умерла на восьмом месяце беременности.

Источник: личный блог Анны Заворотнюк в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).