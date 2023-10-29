«Обязательно, лучший отель»: Ирина Салтыкова раскрыла свой «обычный» райдер

В свежем интервью для YouTube-канала Мадонны Мур Ирина Салтыкова раскрыла свой райдер. Певица назвала эти требования к организаторам мероприятий самыми обычными.

«Обычно это бизнес-класс – обязательно, лучший в городе отель пять звезд – обязательно, машина Mercedes Benz S-класса. Это все самое дорогое, а остальное просто – обычный завтрак, обед, ужин. Что есть в городе, то и едим», – прокомментировала артистка.

Ирина Салтыкова отметила, что устала от славы и публичности, которая была у нее в 1990-х. Певица утверждает, что не планирует делать свое грандиозное возвращение на сцену.

«Я так устала, поэтому когда все стало поспокойнее, то я хоть жить начала», – добавила исполнительница хита «Голубые глазки».

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