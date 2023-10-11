Объявлено о беременности Ани Лорак: отец не испанский бойфренд

Певица Ани Лорак не так давно обрела свое счастье в лице испанского тренера по йоге и медитации Исаака Виджраку. После того как артистка раскрыла эти отношения, она стала все чаще публиковать в Сети романтический контент. Так, она показала новое фото с бойфрендом, на котором он ее придерживал за живот. Многие фанаты решили, что пара ждет ребенка. Вот только все здесь оказалось не так просто.

Сама Лорак пока никак не комментирует слухи о беременности, а между тем парапсихолог, эзотерик Джулия Лу уверена – вокалистка действительно в скором времени родит. На это указывают многие факторы. Вот только отцом малыша будет совсем не иностранец.

«Ани родит ребенка в скором времени от человека из России», - заявила эксперт.

В Сети уже активно поздравляют артисту с будущим пополнением. Однако подтверждений этому все еще нет.

Напомним, что у Лорак уже есть дочь от бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу. Развод оказался крайне болезненным для певицы, и она долго не могла оправиться от него, пока не встретила новую любовь. Сейчас, по признанию артистки, она, наконец, счастлива.

Ранее с беременностью начали поздравлять певицу Клаву Коку, которая недавно начала встречаться с моделью Александром Повериным.

Источник: Экспресс газета.