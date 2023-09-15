Обнимались и прятались от камеры: Климова перестала скрывать отношения с Куценко

Актриса Екатерина Климова объявила поклонникам неожиданную новость. Она опубликовала фото, на котором позировала с Гошей Куценко в кокетливой позе. Пара прекрасно смотрелась вместе и спровоцировала слухи о романе.

На самом деле артистка привлекла внимание фанатов фотографией в честь открытия нового театрального сезона. В этот раз она призналась, что скоро отправится в тур по стране со своим партнером Гошей Куценко. Об этом сообщает Экспресс газета.

Екатерина представила расписание будущих спектаклей, которые будут проходить в разных городах России. Но подписчиков привлек не текст, а кадры с артистами. На снимках Климова и Куценко выглядели счастливыми, обнимались и прятались от камеры.

«Вы теперь пара?!», «Какая красота, мой любимый спектакль, была два раза. Вы очень друг другу подходите», «Хочу стереть себе память, чтоб увидеть это вновь», – пишут в комментариях.

Напомним, что актер счастлив в браке с фотомоделью Ириной Скриниченко. А Климова одна растит четверых детей и мечтает влюбиться.

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