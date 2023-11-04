Обманул государство: этот советский актер, будучи женатым, повел в ЗАГС еще трех женщин

Василий Шукшин состоялся как актер, но не как семьянин. Его сложно назвать примерным мужем, ведь со своими избранницами он никогда не был до конца честен. Так, например, Шукшин женился три раза, будучи в браке с другой женщиной. Об этом сообщает Киноафиша.

Со своей первой супругой Василий Шукшин познакомился еще в молодости. Его возлюбленной стала односельчанка Мария Шумская. Только вот в браке пара прожила всего пару месяцев.

У артиста было много амбиций в плане карьеры, из-за чего сразу после похода в ЗАГС он начал уговаривать Шумскую переехать в столицу, чтобы там получить достойное образование. В свою очередь, Мария отказалась переезжать, и Шукшин уехал один.

Актер верил, что со временем жена передумает и приедет к нему в столицу, но получал отказ за отказом. Тогда уже Шукшин решил развестись. Однако и с этим решением девушка не согласилась.

Василий Макарович пошел на крайние меры: он избавился от старого паспорта, а, когда делал новый, про супругу промолчал. Будучи женатым, он еще трижды смог вступить в брак.

Ранее мы писали, что обнищавший олигарх Лобанов боится бывшую жену.