«Обезьяна с гранатой»: Лера Кудрявцева готова развестись с мужем из-за одной детали

Уже 10 лет телеведущая Валерия Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Но в семейной жизни случаются сложности, из-за которых женщина даже готова развестись.

Кудрявцева объяснила, что причиной разногласий стал стиль вождения ее мужа. Супруг постоянно критикует ее, когда она за рулем.

«Я с мужем ездить не могу вообще. Это всё! До развода! Он говорит: «Туда поверни, сюда поверни, тормози, смотри». Он считает, что я обезьяна с гранатой. Это раздражает», — призналась телеведущая в эфире своей программы «Звезды сошлись».

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