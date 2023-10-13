Обездвиженный Ягудин вышел на связь из клиники и заговорил о конце: что случилось

Фигурист Алексей Ягудин находится в Германии, куда прилетел ради операций на ногах. Как и у многих профессиональных спортсменов, у него есть травмы, которые иногда дают о себе знать. В последнее время проблемы с коленями звезда «Ледникового периода» уже не мог игнорировать, поэтому обратился за помощью иностранных специалистов. Сначала ему провели хирургическое вмешательство на одной ноге, а теперь стало известно, что врачи добрались и до второй.

Процесс лечения Ягудин активно освещает в социальных сетях, тем самым показывая поклонникам, что с ним все в порядке. Первая операция прошла успешно, поэтому у Алексея не было сомнений, что и со второй все будет хорошо. Так и получилось. Спортсмен вышел на связь после того, как отошел от наркоза, и поделился новостями.

«Раунд 2. Вот и сказке конец. Надеюсь, коленке не конец. Отхожу от наркоза. Прикольная штука, супер», - рассказал фигурист, который пока обездвижен после вмешательства.

Находясь в больнице, Алексей вспомнил, сколько раз оказывался на операционном столе за всю свою жизнь. Он отметил, что ему «меняли» бедро, делали зубы, ломали перегородку в носу и даже что-то вырезали в голове. Теперь ко всей этой «коллекции» добавились еще и колени.

Напомним, что, по предварительным данным, реабилитация Ягудина займет пару месяцев. Ожидается, что в декабре он сможет вернуться на лед.

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Источник: личный блоге Алексея Ягудина в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).