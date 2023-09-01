Об этом знали Загитова и Медведева: о какой опасности предупреждает побег юной фигуристки

В Сети обсуждают побег 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. По мнению экспертов, поступок девочки обнажил давнюю проблему, которую скрывали все тренеры. Ни для кого не секрет, что атлеты испытывают большое психологическое давление, способное довести до срыва. Не исключено, что главные звезды фигурного катания — Алина Загитова и Евгения Медведева — не понаслышке об этом знают.

По мнению Натальи Бестемьяновой, сложившуюся ситуацию никак не изменить, пока в спорте присутствует высокая конкуренция. Олимпийская чемпионка в танцах на льду считает, что спортсмены платят за успех ментальным и физическим здоровьем.

«Оказывается такое давление на детей. Они так хотят быть лучшими из лучших, что происходят вот такие истории», — высказалась Наталья.

Ранее мы писали о том, что известный тренер Татьяна Тарасова больше не разговаривает с фигуристом Романом Костомаровым. Подробности смотрите в этой статье.