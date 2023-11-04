Об этом не знали даже самые преданные фанаты: сестрой Ларисы Долиной оказалась знаменитая актриса

Некоторые даже самые преданные фанаты Ларисы Долиной не знали, что одна знаменитая актриса – родственница певицы. Об этом сообщает Киноафиша.

Про сестру исполнительницы хита «Половинка» практически ничего неизвестно. Как оказалось, в родстве с Долиной состоит актриса театра и кино Ирина Апексимова. Правда, знаменитости являются не родными сестрами, а троюродными.

При этом директор театра на Таганке и звезда российской эстрады поддерживают довольно близкое общение и видятся при первой же возможности. Более того, женщины дружат семьями.

Ранее мы писали, что Родимов поиздевался над Булановой после заявления о беременности.