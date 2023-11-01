«Нужно двигаться дальше»: что стало с Натали после трагичной смерти мужа

49-летняя певица Натали намекнула на перемены в жизни после гибели мужа. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог артистки.

Летом 2023 года в семье Натали произошла трагедия: ее 53-летний супруг совершил самоубийство. Александр Рудин и певица были вместе более 30 лет. Артистка с трудом переживает кончину возлюбленного. Натали не скрывает, что скучает по Рудину и хочет услышать «его самый лучший тембр голоса». По словам знаменитости, она старается меньше плакать, чтобы умершему избраннику «становилось легко, приятно».

«Я пережила много разных стадий своего горевания, утраты, боли. Он такой любимый, родной и чудесный. Соскучилась по нему», — поделилась переживаниями знаменитость.

Несмотря на душевную боль, певица понимает, что «нужно двигаться дальше». В личном блоге Натали намекнула на предстоящие перемены. Артистка обмолвилась, что не собирается идти «по тому пути», что был раньше.

Ранее стало известно, что произошло с Натали на похоронах мужа. Подробности смотрите в этой статье.