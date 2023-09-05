Нужен Нагиев: Лариса Гузеева проговорилась о проблемах с интимом

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева всегда была честна с публикой, но старалась не раскрывать детали личной жизни. Она помогает людям найти свою любовь, но о своих отношения молчит. Не так давно женщина все же проговорилась о проблемах, которые ее раздражают.

В Сети опубликовали откровения звезды. Гузеева счастлива в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Многие завидуют мужчине и думают, что ему повезло с такой красивой и эффектной супругой. Но артистка сделала немного разочаровывающее признание о сексе.

«Давайте, мужчины, мы вам откроем глаза. Мы притворяемся, чтобы на вас произвести впечатление — раз, чтобы вашу самооценку завысить — два, потому что вдруг я что-нибудь сделаю не так», – призналась теледива.

Гузеева также добавила, что ненавидит «это дело». Вместо интима она лучше постирает или сделает генеральную уборку.

«Как представишь: эпиляция, все сопутствующее. Боже мой! И думаешь: не сегодня. давай в среду», — заявила актриса.

Поклонники были в шоке от высказывания звезды. Многие посоветовали телеведущей отдохнуть от работы, тогда она сможет по-настоящему расслабиться. А некоторые вспомнили про коллегу женщины Дмитрия Нагиева и слухи об их бурном романе.

«Ларке срочно нужен Нагиев», — написали в комментариях.

Ранее мы писали о том, кто может заменить Гузееву в шоу «Давай поженимся!». Этого человека знает каждый.