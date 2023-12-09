Нумеролог назвала дату, когда Виктория Боня наконец выйдет замуж. Об этом сообщает Kp.ru.

Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, что в жизни Виктории Бони мало энергии. Поэтому она периодически устраивает энергетические практики, которые помогают восполнять дефицит. При этом Боня обладает харизмой, которой могут позавидовать многие, рассказала Кузденбаева.

«У Бони три семерки в программе. Женщина, имеющая хотя одну цифру семь, всегда будет счастлива. Две семерки — баловни судьбы. А у нее целых три: она очень харизматичная личность. Ей можно открывать двери пинком, ей все простят и любят ее не смотря ни на что», — объяснила она.

По словам нумеролога, в личной жизни Викторию ждут приятные события. Совсем скоро она выйдет замуж.

«Этот год, который у нее начнется через 13 дней после дня рождения — с 10 декабря — станет для нее временем перемен в личной жизни. И в 43 года она, действительно, наконец выйдет официально замуж», — предсказала Кузденбаева.

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