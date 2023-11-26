«Нравится грудь и морщины»: Ольга Бузова оценила свою внешность одной фразой

Ольга Бузова высказалась по поводу пластических операций. Телеведущая заявила, что вовсе не осуждает людей, которые часто посещают кабинет хирурга. Об этом сообщает Super.ru.

Так, 37-летняя исполнительница хита «Мало половин» подчеркнула, что пока ее полностью устраивает ее внешность. К тому же она хотела бы сохранить свое тело в натуральном виде.

Но, несмотря на это, Бузова не будет осуждать человека за его желание лечь под нож хирурга.

«Мне нравится, как я сейчас выгляжу, мне нравятся мои мимические морщины, моя улыбка и зубы, мне нравится моя красивая стоячая грудь. (...) У меня пока все свое», – прокомментировала певица в беседе с корреспондентами.

Сейчас Ольга Бузова находится в Китае на съемках нового проекта. Девушку позвали в шоу в качестве ведущей. И вот недавно навестить ее прилетел бывший возлюбленный Давид Манукян.

«Самое главное, что человек готов преодолеть расстояние, прилететь ко мне в Китай, чтобы хотя бы меня увидеть, хоть на день, хоть на час», – отметила звезда.

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