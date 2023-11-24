Новое фото дочери Полины Гагариной вызвало переполох в соцсетях: станет продавщицей

Бывший муж певицы Полины Гагариной перестал скрывать лицо их общей дочери. Фотограф Дмитрий Исхаков сделал селфи с шестилетней Мией на соревнованиях по художественной гимнастике. Об этом сообщает Газета.Ru.

Мужчина рассказал, что приехал поддержать наследницу на соревнованиях по художественной гимнастике. В итоге малышка заняла третье место. Дмитрий опубликовал в соцсетях фото с Мией, на котором поклонники, наконец, смогли увидеть ее лицо. Дочь артистки была в разноцветном наряде и с пучком на голове. Многие фанаты отметили, что она растет настоящей красавицей.

Дмитрий также рассказал, что дочь мечтает стать продавщицей. Это удивило пользователей Сети.

Сама Полина много лет старательно прятала дочь от публики. Она показывала фотографии девочки только со спины, чтобы поклонники не увидели ее лица. Только в мае 2023 года она впервые представила девочку, выйдя с ней на сцену.

Напомним, что Гагарина и Исхаков развелись после шести лет брака. Они официально стали свободными в декабре 2020 года, не делая громких заявлений.

Ранее мы писали о том, как Полина Гагарина и уведенный из семьи танцор появились на светском мероприятии, держась за руки.