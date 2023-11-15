Новая страсть: почему Валерий Леонтьев вернулся жить в Москву

За два месяца, которые Валерий Леонтьев провел в Москве, он полностью обновил дизайн своей квартиры. Артист прилетел в Россию в середине сентября и полностью погрузился в творческий процесс. В свободное время от обустройства жилья он гулял в Москве по булгаковским местам — Леонтьев большой поклонник писателя.

Артист вдохновлялся красками осени. Полученную энергию он направил в дизайн, как он говорит, собственной «берлоги». Новая страсть артиста — преображение своей квартиры, пишет mk.ru.

Певец поменял колористику в интерьерах квартиры и стиль в оформлении стен. Он сделал главный упор в дизайне своего жилища на таинственность — игру теней и света, тяжелые драпировки и специально подсвеченные маски, которые артист коллекционировал долгие годы.

На вопрос о том, вернется ли певец на сцену, Леонтьев отвечает, что у него нет «неукротимого желания спать в аэропортах из-за задержек рейсов и догонять поезда». Он отметил, что хочет быть хозяином собственного времени и распоряжаться им самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали, куда пропал Валерий Леонтьев.