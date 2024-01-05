Новая любовь? Чернышева подозревают в измене тяжелобольной Заворотнюк

В 2019 году у актрисы Анастасии Заворотнюк выявили глиобластому или рак мозга. С тех пор звезда «Моей прекрасной няни» пробует разные методы лечения и борется за свою жизнь. Ее поддерживает супруг, фигурист Петр Чернышев. Однако в Сети появились слухи о возможных разногласиях звездной пары.

Причиной для таких слухов стали новогодние видео, на которых взрослые дети Заворотнюк Анна и Майкл приехали к актрисе на праздник. Внимательные подписчики заметили: фигуриста в тот момент не было рядом. Супруг звезды не появился ни на одном снимке. Однако причиной этому могут быть непростые отношения Чернышева с наследниками Анастасии, о которых говорят уже не первый год, пишет POPCAKE.

Также недавно Петр Чернышев преподнес шикарный букет фигуристке Аделине Сотниковой на день рождения. Подписчики увидели в этом скрытый подтекст — они уверены, что «такие букеты просто друзьям не дарят».

Напомним, ранее мы писали о схеме лечения тяжелобольной Анастасии Заворотнюк.