НАШ ШОУБИЗ
21:30, 04 ноября 2023
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Ноги за ушами: Волочкова сделала шпагат в кресле у стоматолога

Ноги за ушами: Волочкова сделала шпагат в кресле у стоматолога

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова любит удивлять публику своими экстравагантными выходками. На этот раз звезда сделала шпагат в кресле у стоматолога.

Анастасия отправилась на прием в стоматологическую клинику. Причем она призналась, что боится лечить зубы.

«Я до ужаса боюсь уколов и иголок! Это такой для меня стресс! Нужно было сделать две пломбы на зубиках», — поделилась своими страхами Волочкова в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Вскоре Волочкова доверилась специалисту и расслабилась настолько, что начала демонстрировать свою растяжку. Она подняла ногу выше головы, выполнив продольный шпагат.

Анастасия делала растяжку в присутствии медиков, которые были не против разминки балерины. Она добавила, что лежать без движения «пытка» для суставов, поэтому ей понадобилась физическая нагрузка.

Ранее Волочкова похвасталась бурной интимной жизнью.

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