«Никто не застрахован от этого»: что стало с угодившей в психушку Светличной

Прохор Шаляпин рассказал о состоянии тяжелобольной Светланы Светличной. Певец поделился откровением с изданием The Voice.

Звезда «Бриллиантовой руки» уже больше года лежит в психиатрической клинике с деменцией и болезнью Альцгеймера. Сообщается, что недуг артистки прогрессирует: она бросается на медперсонал и отказывается от общения с близкими. Несмотря на это, коллеги Светличной убеждены, что ее силой удерживают в учреждении. В новом интервью Шаляпин отреагировал на подобные домыслы.

В первую очередь, Прохор попросил оставить Светличную в покое. По его словам, «никто не застрахован» от попадания в психиатрическую клинику. Певец отметил, что в заведении «не просто так удерживают людей». Для этого есть медицинские показатели.

Отреагировал Шаляпин и на вспышки агрессии артистки. По его словам, Светличная — «утонченная, творческая натура». Артист отозвался о знаменитости как о добром человеке. Вот почему он не верит слухам о нападении Светличной на медперсонал.

«Если какая-то вспышка агрессии и случалась, то Светлане Афанасьевне простительно. Она такой же человек, как и мы», — резюмировал Прохор.

Ранее стало известно, кто и зачем удерживает Светличную силой в психушке. Подробности смотрите в этой статье.