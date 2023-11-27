«Никто его не выдержит»: Пугачева объяснила, почему развелась с Киркоровым

Певица Алла Пугачева объяснила, почему Филипп Киркоров не сможет создать семью. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на архивное интервью артистки.

В 1994 году Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились. Однако спустя несколько лет их брак распался. После этого певец начал публично себя корить и обвинять в разрушенной семье. По мнению Филиппа, его эгоизм подтолкнул экс-супругу к расставанию. Также Киркоров неоднократно говорил о том, что больше никогда не женится. Подобного мнения придерживается и Пугачева.

В архивном интервью артистка заявила, что никто не сможет выдержать характер Киркорова. Также она убеждена, что Филипп не нуждается в семье.

«Такой второй, как я, нет. Никто его не выдержит. Он должен жить ради себя. Так он, собственно, и живет», — говорила исполнительница хита «Арлекино».

Примечательно, что спустя годы Филипп смог обрести личное счастье. По словам артиста, он встретил женщину, ради которой он готов на все. Отметим, что Киркоров держит в секрете имя избранницы.

Ранее сообщалось о том, что Киркоров угодил в финансовый скандал. Подробности смотрите в этой статье.