НАШ ШОУБИЗ
17:00, 03 декабря 2023
1 мин.

Николай Басков ответил на слухи о романе с Илоной Котелюх фразой «счастье любит тишину»

Николай Басков ответил на слухи о романе с Илоной Котелюх фразой «счастье любит тишину»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Николая Баскова начали подозревать в романе с экс-возлюбленной страхового магната Саркисова Илоной Котелюх. Артист появился в компании модели на концерте Лолиты Милявской и ушел с мероприятия с ней же.

Поклонники предположили, что пара состоит в романтических отношениях, однако исполнитель хита «Обниму тебя» поспешил опровергнуть эти слухи. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Илона – моя близкая подруга, она прилетела на несколько дней. Мы с ней просто вместе сходили на концерт Лолиты. Она меня позвала, а пресса уже написала», – пояснил Николай Басков.

В конце артист добавил, что после таких случаев он осознал простую вещь – «счастье любит тишину».

Ранее мы писали, почему Юлия Ковальчук скрывает дочерей от публики. Певица призналась, что таким образом пытается защитить своих детей от «хаоса».

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.