Николай Басков ответил на слухи о романе с Илоной Котелюх фразой «счастье любит тишину»
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Николая Баскова начали подозревать в романе с экс-возлюбленной страхового магната Саркисова Илоной Котелюх. Артист появился в компании модели на концерте Лолиты Милявской и ушел с мероприятия с ней же.
Поклонники предположили, что пара состоит в романтических отношениях, однако исполнитель хита «Обниму тебя» поспешил опровергнуть эти слухи. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».
«Илона – моя близкая подруга, она прилетела на несколько дней. Мы с ней просто вместе сходили на концерт Лолиты. Она меня позвала, а пресса уже написала», – пояснил Николай Басков.
В конце артист добавил, что после таких случаев он осознал простую вещь – «счастье любит тишину».
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