Никогда не любил: Моргенштерн* рассказал, почему женился на Диларе

Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) признался, что никогда не любил свою бывшую жену Дилару Зинатуллину и жил с ней только потому, что боялся строить новые отношения.

Пара познакомилась, когда Моргенштерн* еще не был популярным блогером и певцом. Поклонники звезды были уверены, что Дилара и Алишер будут жить вместе долго и счастливо, но их брак распался через несколько месяцев после свадьбы и переезда в Дубай.

«Она сделала мне предложение, я боялся ей отказать. Дороги назад не было. Мы организовали свадьбу. Ни она, ни я не хотели этого. Но чего-то мы далеко зашли. Я просто пил каждый день. Мы почти не ругались, просто существовали вместе», - приводит StarHit слова артиста.

Алишер* также призвал своих поклонников научиться говорить слово «нет», чтобы не оказаться в его ситуации.

«Из-за того, что я не смог, потерял столько нервов, денег, времени. И самое главное — счастья», — разоткровенничался 25-летний рэпер.

Он добавил, что неоднократно обсуждал развод с Диларой, но в итоге они все равно оставались вместе. По мнению музыканта, он просто боялся, что больше не встретит человека, который даст ему любовь и ласку.

После расставания супруги не смогли сохранить дружеские отношения.

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*признан иноагентом на территории РФ