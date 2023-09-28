Никита Михалков рассказал, за какие проступки увольняет сотрудников

Режиссер Никита Михалков рассказал об увольнении сотрудников за некоторые проступки. Кому-то это покажется слишком незначительным, но знаменитость уверен: если человек так поступил, ему не место в команде.

Оказалось, что увольнение ждет человека за взгляд на часы.

Михалков сказал, что не будет работать, «если во время дубля осветитель посмотрел на часы с мыслью, когда же уже будет обед». Слова режиссера приводит сайт aif.ru.

Ему может не понравиться «перетягивание внимание на себя» кем-то из членов группы. Михалков уверен, что такой человек не должен там работать, потому что «забирает энергию помощи актерам».

«Это не человек команды», - заключил Михалков.

В начале сентября сообщалось, что 77-летний режиссер сыграл в театре. Публика заявила, что в свои годы Михалков выглядит как «мачо».