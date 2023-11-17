Никита Михалков неожиданно заговорил о здоровье Аллы Пугачевой

Михалков пожелал Пугачевой здоровья и отказался комментировать ее поездки в РФ, об этом сообщает ТАСС.

Журналисты поймали Никиту Михалкова на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Режиссера попросили прокомментировать недавнее возвращение Примадонны в Россию.

Впрочем, Михалков отказался давать комментарий, аргументировав это тем, что он не следит за перемещениями Пугачевой.

«Она не интересна мне. Я же не вагоновожатый», - ответил он.

Когда журналисты спросили, что бы Михалков сказал Пугачевой перед отъездом, тот ответил «Будь здорова!».

Напомним, очередной визит певицы в Россию состоялся в начале ноября 2023 года. Она уехала спустя несколько дней в Латвию к супругу и детям. До этого Пугачева приезжала в Москву лишь раз - на похороны модельера Валентина Юдашкина, с которым она дружила.

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