Никакая не легенда: Лариса Долина публично унизила покойного Юрия Шатунова

Певица Лариса Долина после участия в концерте, посвященном покойному солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову, выступила с неожиданным заявлением. Она призналась, что никогда не понимала феномен этого артиста, и она не считает, что его можно называть легендой.

Известно, что звезда джаза до последнего сомневалась, стоит ли ей выходить на сцену в рамках шоу, организованного в память исполнителя хита «Белые розы». Поговаривали, что она начала отказываться, как только экс-продюсер группы Андрей Разин начал насылать свои проклятия на артистов. Но, как оказалось, была и еще одна причина.

По признанию Долиной, она сложно принимала решение, так как она не разделяет всеобщего восхищения Шатуновым. Более того, ей непонятно, почему сейчас, после смерти, его многие называют легендой. В понимании Ларисы Александровны, такие «регалии» просто так давать нельзя. Их заслуживают, например, Дмитрий Хворостовский, Геннадий Гладков, но не Юрий Шатунов.

«Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом… Жаль, что ушёл, будучи ещё совсем молодым, но для меня понятие Легенда - это нечто большее», - поделилась своим мнением Долина в блоге.

Впрочем, участие в концерте Лариса Александровна восприняла, скорее, как эксперимент, которые она в принципе сильно любит. Певица считает, что ей удалось выполнить свою задачу и исполнить песню, как она чувствует.

Ранее стало известно, сколько заплатили Ларисе Долиной за выступление в Казани.

Источник: Telegram-канал Ларисы Долиной.