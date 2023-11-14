«Ничем это не закончится»: Лолита Милявская рассказала о сбывшемся предсказании астролога

Певица Лолита Милявская в день своего 60-летия откровенно рассказала о личной жизни. Она призналась, что пять раз была замужем, но не поддерживает отношений ни с одним своим бывшим мужем.

По словам Лолиты, сейчас место рядом с ней вакантно, но она не стремится к новым отношениям. Как призналась певица, она чувствует себя великолепно, занимается садоводством и одинокой себя не ощущает.

«Мне астролог сказала: «Для тебя нет пары. Ты мужчин можешь менять до бесконечности, но ничем это не закончится». И тут я смирилась окончательно», - заявила Лолита в шоу Аллы Шишкиной на YouTube.

Лолита Милявская стала известной благодаря участию в кабаре-дуэте «Академия» с Александром Цекало. Супруги выступали вместе около десяти лет. Уже 23 года Лолита выступает сольно. На счету артистки несколько ролей в кино, театральных постановках, мюзиклах.

Ранее мы писали, что Лолита планирует опустошить запасы элитного алкоголя в честь юбилея. Ни для кого не секрет, что в прошлом артистка имела проблемы со спиртными напитками. Лолита в нетрезвом состоянии выходила на сцену и садилась за руль.