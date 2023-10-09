Ни в чем себе не отказывали: какая зарплата была у актеров «Ералаша» в СССР

«Ералаш» подарил путевку в счастливую жизнь многим будущим знаменитостям: Александру Головину, Глюкозе, Ольге Кузьминой, Михаилу Казакову и другим.

Принимал участие в съемках и Владимир Сычев, известный по сериалу «Физрук». Актер признался, что заработки в то время для детей были приличные. За один съемочный день маленьким звездам платили по 7,5 рублей. Сычев рассказал на YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром», что эти деньги он тратил на билеты в кино, мороженое и чебуреки.

Актер рассказал, что его заработок помогал содержать семью. У родителей артиста были небольшие зарплаты: 90 рублей у матери и 120 у отца.

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