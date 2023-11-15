Ни семьи, ни детей: что стало с сыном Валентины Толкуновой, который насмехался над творчеством матери

У певицы Валентины Толкуновой было два официальных брака. От Юрия Папорова артистка родила единственного сына Николая.

Как и многие дети звезд, он рос под присмотром бабушки, не зная родительской любви. Толкунова присылала ребенку заграничные подарки и наряды, игрушки.

В подростковом возрасте конфликт достиг апогея: сын стал насмехаться над творчеством матери, называл его самодеятельностью.

После школы Николай поступил в МГУ, но бросил учебу. Певица пристроила сына в свой коллектив, а он тем временем пристрастился к запрещенным веществам. Женщина стала постоянно находиться рядом и контролировать его – это еще больше злило молодого человека.

Потом Николай уехал в Болгарию, где мать приобрела ему квартиру. Он занялся бизнесом и вовсе забыл о матери.

Они встретились, когда та находилась в реанимации – мужчина попросил прощения у матери перед смертью. Ее уход стал для него тяжелым ударом.

Это событие изменило Николая. Сейчас 46-летний мужчина живет с братом матери на даче во Владимирской области. У него нет ни семьи, ни детей, пишет Леди Mail.ru.

Ранее стало известно, за что публика презирает сына актера Василия Ланового.