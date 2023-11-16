Ни разу не делала пластику: эта советская актриса восхищала красотой даже в 97 лет

Даже среди артистов советского кино и эстрады было много жертв пластики, но эта актриса выглядела лучше всех, хоть и ни разу не ложилась под нож хирурга. Речь идет о Вере Васильевой, которая предпочла стареть естественно и выглядела прекрасно. Даже в 97 лет она выглядела, словно 50-летняя. Об этом пишет «Киноафиша».

Знаменитость признавалась, что ее секреты привлекательности просты. Она всегда следила за осанкой и весом, чтобы не набрать лишние килограммы. Также она уделяла много внимания прическе, не могла выйти из дома без укладки.

«Если голова плохая, ничего не поможет», — делилась звезда.

По поводу пластики Васильева говорила, что для актрисы важно сохранить подвижное и «живое» лицо, а не превращаться в кукольную маску. Возможно, именно поэтому она выбрала стареть естественно, не прибегая к различным методам. Ее внешность вызывала восхищение у миллионов фанатов.