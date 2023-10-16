Невозможно узнать: как выглядел Илья Олейников в молодости и без усов

Звезда передачи «Городок» Илья Олейников запомнился зрителям своим неповторимым образом, он всегда появлялся в кадре с усами. Мало кто знает, что в молодости актер снимался и без растительности на лице. В таком виде он мог дать фору голливудским красавцам. Об этом пишет «Киноафиша».

Несмотря на то, что знаменитости нет с нами вот уже более десяти лет, многих до сих пор пересматривают эпизоды любимой программы. Там он всегда был с усами, но придумал эту фишку только в зрелом возрасте.

В молодости Олейников снимался без растительности на лице, но его сложно было узнать. В таком виде он предстал в музыкальной комедии Олега Николаевского «Трембита». Круглолицый парень с пухлыми губами мог посоревноваться с голливудскими красавцами. Это было в 1968 году. Но там Илье досталась эпизодическая роль жителя карпатского села по имени Михася. У него была всего одна фраза.