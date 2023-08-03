НАШ ШОУБИЗ
17:00, 03 августа 2023
1 мин.

Невеста Киркорова родила точную копию его сына: о чем молчит Аника Керимова

Невеста Киркорова родила точную копию его сына: о чем молчит Аника Керимова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи Сети сейчас активно обсуждают отношения Филиппа Киркорова с дизайнером Аникой Керимовой. Счастливую пару часто замечают на светских мероприятиях, а некоторые даже поговаривают, что певец хочет сделать девушке предложение.

Но недавно все внимание публики было посвящено сыну Аники. Мальчик поразительно напоминает Мартина Киркорова. Оба ребенка достаточно смуглые, с пышными темными кудрями и внешне очень похожи на Филиппа Бедросовича. Сама Керимова тоже темноволосая красотка, но мальчик кажется и смуглее, и кудрявее матери.

Малыш мог просто пойти в отца, но о нем дизайнер никогда не говорила. Она также не рассказывала, была ли вообще замужем. Фанаты считают, что дело тут нечисто.

Ранее мы писали, что вдова Александра Абдулова показала 16-летнюю дочь.

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.