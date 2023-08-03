Невеста Киркорова родила точную копию его сына: о чем молчит Аника Керимова

Пользователи Сети сейчас активно обсуждают отношения Филиппа Киркорова с дизайнером Аникой Керимовой. Счастливую пару часто замечают на светских мероприятиях, а некоторые даже поговаривают, что певец хочет сделать девушке предложение.

Но недавно все внимание публики было посвящено сыну Аники. Мальчик поразительно напоминает Мартина Киркорова. Оба ребенка достаточно смуглые, с пышными темными кудрями и внешне очень похожи на Филиппа Бедросовича. Сама Керимова тоже темноволосая красотка, но мальчик кажется и смуглее, и кудрявее матери.

Малыш мог просто пойти в отца, но о нем дизайнер никогда не говорила. Она также не рассказывала, была ли вообще замужем. Фанаты считают, что дело тут нечисто.

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