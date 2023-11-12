Несколько пугающих предложений на черном фоне: Юлия Савичева обратилась к фанатам глубокой ночью

Певица Юлия Савичева напугала своих фанатов в одной из социальных сетей. Знаменитость опубликовала пост, который, как считают поклонники ее творчества, говорит о проблемах в семейной жизни, пишет Womanhit.ru.

Так, исполнительница написала глубокой ночью, что любые отношения подходят к концу. А когда это происходит, то чувства выжигают внутри все. Поклонники Савичевой сразу же подумали после публикации поста, что речь в данном случае идет именно о ней. Юлия вот уже десять лет состоит в отношениях с композитором Александром Аршиновым. При этом у пары и раньше были проблемы.

«Каждые отношения — дружеские, семейные, любовные, проходят свои стадии развития. И иногда они заканчиваются, ломая тебя пополам, выжигая все чувства внутри. И хочется только кричать. Скоро вы услышите этот крик», — написала артистка.

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